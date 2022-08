Rep el suport del 75% de ciutadans en una enquesta d’Andorra Recerca + Innovació

Un 75% de les persones enquestades per Andorra Recerca + Innovació està a favor que el Principat esdevingui Reserva de la Biosfera, i la majoria, un 70%, pensa que l’impacte que tindrà serà positiu, ja que enfortirà la protecció del patrimoni natural i cultural, i posicionarà el país en l’àmbit internacional en matèria de sostenibilitat ambiental i social. Al contrari, les persones que no estan a favor de la reserva (15%) al·leguen sobretot que es tracta d’una estratègia política i que la reserva no compleix les funcions de protecció i conser­vació.



Cal recordar que la candidatura Andorra Reserva de la Biosfera

#1 Jociutadana

(19/08/22 07:54)