El col·lectiu veuria amb “decepció” que el text no s’aprovés aquesta legislatura

El Col·legi Oficial d’Infermeria d’Andorra (COIA) considera “lògic” que el projecte de llei de professions titulades de la salut, que es troba a tràmit parlamentari, determini el requisit de disposar del nivell B2 de català per poder exercir al país en aquest àmbit. La presidenta de l’entitat, Isabel Vallejo, va explicar que aquesta obligació és similar a la que s’aplica a d’altres països amb les seves llengües pròpies en els seus territoris i, en aquest sentit, va argumentar que és una necessitat, per exemple, per a l’elaboració de la història clínica compartida perquè quedi garantida “la seguretat del pacient”. Vallejo

#2 Toni Crescento

(19/08/22 08:17)



#1 Maria

(19/08/22 07:37)