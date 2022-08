Dos ferits lleus en un accident de circulació al Pas de la Casa

Actualitzada 19/08/2022 a les 06:25

Dos homes residents de 25 anys van resultar ferits dimecres al vespre en un accident al Pas de la Casa. Segons va informar ahir la policia, el sinistre va tenir lloc a les 19.18 hores a la CG-2, al punt quilomètric 27,700. En el sinistre hi va haver dos vehicles implicats, un Volkswagen Golf amb matrícula francesa i un Peugeot 406 amb matrícula del Principat. Els passatgers del Peugeot van patir ferides de poca gravetat.La CG-2 va ser escenari d’un altre accident, aquest cop de danys materials. La conductora va sortir de la via i va topar amb una tanca a causa de la boira que hi havia al port d’Envalira.