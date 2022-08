Es troben al país amb un visat de turista però no poden ser inclosos a la quota perquè una quarantena d’ucraïnesos han marxat però no ho han notificat

Una trentena d’ucraïnesos es troben a Andorra en espera de rebre la condició de refugiats per part del Govern. Ara per ara estan al Principat amb un visat de turista –el qual té una durada de tres mesos– mentre l’executiu estudia les seves opcions. La problemàtica rau que la quota aprovada per l’executiu, de 285 refugiats, ja es va emplenar amb l’arribada de la primera onada. Tanmateix, el Govern té constància que prop d’una quarantena de persones haurien abandonat ja Andorra en direcció un altre país o haurien optat per tornar a Ucraïna. Així i tot, aquestes sortides no han

