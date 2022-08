Un total de 197 usuaris, al servei d'atenció domiciliària

El ministeri d’Afers Socials ha fet una convocatòria pública de vuit places davant de les vacants de personal existents

El servei d’atenció domiciliària (SAD) ha atès 197 persones en els primers set mesos del 2022, segons informa el Govern en resposta a una pregunta del conseller socialdemòcrata Carles Sánchez. El ministeri d’Afers Socials informa que el servei compta amb 31 treballadors i que hi ha 8 vacants pendents i per això s’ha fet una convocatòria pública per trobar personal, i s’especifica que durant el 2023 està previst contractar més empleats amb la creació de places noves. La resposta que signa la ministra Judith Pallarés detalla que durant el 2021 el SAD va atendre 268 usuaris, entre els quals hi