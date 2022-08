Talls a l'Eix Pirinenc per la passarel·la per a vianants sobre el riu Valira a la Seu

Actualitzada 18/08/2022 a les 06:25

Les obres per instal·lar la nova passarel·la de vianants sobre el riu Valira, a l’entrada oest de la Seu d’Urgell, començaran al setembre. Obligaran a dur a terme talls de trànsit alternatius a l’Eix Pirinenc (N-260) i un d’ells serà un tall total per instal·lar l’estructura, que serà de fusta, tindrà una longitud de 23 metres i transcorrerà paral·lela a la carretera nacional. Fonts encarregades de la direcció de l’obra van assegurar que serà un tall nocturn “per minimitzar al màxim les afectacions i quedaran habilitats dos passos alternatius”. Van descartar començar a l’agost a causa de l’elevat volum de vehicles que suporta aquesta via, porta d’entrada i sortida d’Andorra.Els treballs s’han adjudicat a Infraestructures de Muntanya S. L., per 173.030 euros. S’allargaran un màxim de quatre mesos i consistiran a habilitar els accessos de la plataforma per als vianants, construir els fonaments i instal·lar la passarel·la, que arribarà ja muntada. Per al tall total, l’empresa desviarà els vehicles pesants per la rotonda de bombers i realitzaran el trajecte pel camí d’Arfa, per tornar a enllaçar amb la nacional a l’altura d’aquest poble. Els turismes podran utilitzar el desviament que quedarà habilitat per Castellciutat.