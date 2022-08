Ubach considera que cal vincular l’acord salarial a una reforma del sistema impositiu

El secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach, considera que la negociació amb la CEA ha de ser abordada no tan sols des del vessant d’un increment salarial, sinó també des d’una reforma del sistema impositiu. Ubach va obrir la porta ahir a negociar i a asseure’s en una taula amb la CEA (que ha declinat fer declaracions), tal com va reclamar el cap de Govern dimarts passat, però va demanar que la patronal presenti abans una proposta en ferm per començar a treballar.



“Les posicions no poden estar allunyades perquè mai hem rebut cap proposta de la