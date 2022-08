L'impacte de la pandèmia segueix en regressió i només hi ha 126 actius

Actualitzada 18/08/2022 a les 06:31

L’impacte de la pandèmia de coronavirus segueix en regressió. Segons l’actualització sanitària feta ahir pel ministeri de Salut, només queden 126 casos actius després que només s’hagin registrat 76 nous positius la darrera setmana i no hi ha cap persona ingressada a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, amb l’alta dels dos pacients que hi havia a planta. El nombre total de casos fins a la data és de 45.975, hi ha hagut 45.695 altes i les defuncions vinculades a la malaltia sumen 154. Pel que fa a les vacunes administrades, des de l’inici del pla s’han inoculat 159.098 vaccins per fer front al coronavirus (58.167 primeres dosis, 57.535 segones, 42.678 terceres i 718 quartes dosis).D’altra banda, segons va informar ahir el portaveu del Govern, Eric Jover, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, l’executiu ha decidit prorrogar novament les mesures actuals durant dues setmanes més tenint en compte l’estabilització de les dades.