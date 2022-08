Govern aprova un ajut d'un milió d'euros per al foment de les pràctiques ramaderes

Actualitzada 18/08/2022 a les 06:35

El consell de ministres ha aprovat l’adjudicació dels ajuts per al foment de pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya corresponents al període comprès entre l’1 de desembre del 2021 i el 31 de maig del 2022 per un import d’1.061.355,88 euros. Els ajuts s’han repartit entre un total de 87 explotacions ramaderes d’arreu del país. La subvenció té com a base el Reglament d’ajut al foment de pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya. Les subvencions s’atorguen als titulars d’explotacions ramaderes d’animals de renda –és a dir, bovins, equins, ovins i caprins– en concepte de l’ajut que es paga per cada cap de bestiar i per cada dia d’estada al país.D’altra banda, el Govern ha aprovat l’adjudicació d’un ajut de 70.000 euros per a la creació d’una nova explotació avícola de gallines ponedores a la parròquia de Canillo. El projecte permet impulsar la creació d’una nova explotació que té com a objectiu adquirir la certificació ecològica dels seus productes.