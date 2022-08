Govern aprova 201 captures per la setmana de la caça de l'isard

Actualitzada 18/08/2022 a les 13:25

La Comissió de Seguiment de la Caça ha fixat un total de 201 captures permeses per a la setmana de la caça de l'isard i de 28 isards en el vedat de caça d'Enclar, segons informa l'executiu en un comunicat. Així s'ha decidit en la reunió presidida per la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, aquest dijous per aprovar els plans de caça de l'isard del 2022. En aquest sentit, s'ha establert que la setmana de l'isard se celebrarà de l'11 al 18 de setembre. Medi Ambient afirma que el nombre total de captures previstes per aquest període té en compte la població d'isards en terreny cinegètic comú i en els vedats de caça de Xixerella, Sorteny i Ransol, que és d'un total de 1.007, superior als isards comptabilitzats l'any anterior quan eren 973, i també té en compte l'índex de creixement. En aquesta línia, s'ha establert que el nombre total de captures permeses que es podran caçar durant la setmana de l'isard és d'un exemplar per cada colla d'un mínim de tres caçadors. Enguany, s'han inscrit un total de 625 caçadors, 24 més que l'any passat.Així mateix, tenint en compte les dades obtingudes dels recomptes sobre el terreny, s'han comptabilitzat 1.300 isards en tot el territori, la xifra més alta mai registrada. En aquest sentit, Govern afirma que la dada absoluta demostra la tendència a l'alça registrada els darrers anys que reflecteix que la població va en augment, afavorida per l'important nombre de cabrits detectats enguany, en total 327 cabrits, i també mostra el bon estat de la cabana al país.Pel que fa al vedat de caça d'Enclar s'han comptat 293 exemplars, segons assenyala Govern. La població del vedat ha augmentat respecte a l'any anterior quan eren 244. La Comissió de Caça ha aprovat el pla de caça d'aquest vedat amb un total de vint-i-sis captures selectives i dues de trofeu mascle el que representa un índex de captura del 9,5%. El sorteig per aquest pla de caça està previst pel dia 1 de setembre.