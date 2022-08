Els plàstics d'un sol ús s'hauran d'eliminar a partir del gener

Actualitzada 18/08/2022 a les 06:27

El Govern va aprovar ahir el decret que obligarà a eliminar els plàstics d’un sol ús a partir del gener. L’executiu va fer pública la llista de materials que es prohibirà produir, importar o introduir en el mercat, amb l’objectiu de reduir l’impacte mediambiental que tenen. Així, els coberts, plats, palletes, agitadors de begudes o pals destinats a anar units a globus que estiguin fets de plàstic no es podran utilitzar. Tampoc es podran fer servir els recipients per a aliments o begudes fets de poliestirè expandit (porexpan) pensats per al consum immediat. D’altra banda, també desapareixeran els bastonets de cotó, excepte per als casos sanitaris. En aquest sentit, la ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, va remarcar que en els propers dies s’iniciarà una campanya amb els sectors més afectats per informar de la nova normativa. A més, va destacar que el període de temps que s’ha donat fins al gener està pensat perquè puguin acabar amb l’estoc d’aquests productes que passaran a estar prohibits. “Aquest és el primer element cap al canvi de paradigma”, va asseverar Calvó.