Camp proposa reduir llits turístics i encarir serveis per evitar la massificació

Evolució dl nostre model turístic:

✅ visitants:

2007: 8,2M / 2019: 8,2M



Dels quals:

✅ turistes (pernocten)

2007: 2,3M / 2019: 3,1M

+31% en 12 anys



✅excursionistes (no pernocten)

2007: 5,9M / 2019: 5,1M

-12% en 12 anys



Obro fil: — Francesc Camp (@francesccamp) August 17, 2022

El cònsol major de Canillo, Francesc Camp, aposta per reduir el nombre de llits turístics i apujar el preu mitjà dels serveis per evitar la massificació al país. Camp ha exposat a través d'un fil de Twitter que aquestes són les dues "palanques essencials sobre les quals cal actuar i que són indissociables l'una de l'altra" per solucionar els problemes de mobilitat causats per l'augment de turistes i excursionistes que pernocten al país.Així, Camp assegura que "cal posar el focus en el creixement de la despesa dels turistes i no en que en vinguin més" i declara que caldria incrementar el preu dels serveis -"tal com estan fent Caldea i Grandvalira"-, i cobrar serveis que abans eren gratuïts -com és el cas del mirador del Roc del Quer i de l'aparcament de Sorteny a l'estiu-. Tanmateix, aposta per reduir el nombre de llits turístics, una acció que descriu com a "la més difícil pel fet de decidir quins allotjaments turístics haurien de tancar o reduir capacitat". Tot i això, el cònsol xifra una disminució del 3,4% en llits turístics durant els darrers 5 anys.Amb la posada en marxa d'aquestes "palanques" proposades, el cònsol assegura que hi hauria "més ocupació dels llits turístics, més ingressos i més marge per les empreses del sector", el que derivaria en "més capacitat d'inversió per renovar i/o oferir nous serveis", que aportaria "salaris més alts, i en definitiva més qualitat".