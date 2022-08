Trenta refugiats ucraïnesos esperen el permís per residir a Andorra

Actualitzada 17/08/2022 a les 18:22

Trenta persones de nacionalitat ucraïnesa desplaçades per la invasió de Rússia esperen l'autorització del Govern per residir a Andorra, segons ha indicat Eric Jover aquesta tarda. El ministre Portaveu ha explicat que no es poden tramitar aquestes peticions perquè està esgotada la quota de residents temporals refugiats pel conflicte que havia portat 284 inscrits al país fins al juny.Jover ha comentat que l'executiu té constància que hi ha una quarantena de desplaçats que tenien permís per residir i treballar al Principat que han marxat, ja sigui perquè han retornat a Ucraïna o perquè han anat a viure a d'altres indrets. I ha afegit que l'executiu treballa per "netejar el registre de refugiats per saber quantes persones estan aquí i decidir si es pot complementar" i donar l'autorització de residència i treball a les 30 persones refugiades de la guerra que han presentat la sol·licitud.