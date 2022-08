Subvenció de 170.000 euros per a projectes de cooperació internacional

Actualitzada 17/08/2022 a les 18:48

El consell de ministres d'aquesta tarda ha aprovat l'atorgament de les subvencions per a projectes de cooperació internacional al desenvolupament. Es tracta d'una suma total de 172.676,22 euros que anirà destinada a cinc projectes: a Mans Unides -per un import de 27.441 euros-, Fundació Aigua de Coco -40.000 euros-, Caritas Andorra -19.631 euros-, Fundació IBO-Àfrica -40.603 euros- i Cooperand amb Llatinoamerica -45.000 euros-.El ministre Portaveu, Eric Jover, ha informat que la subvenció atorgada a Mans Unides permetrà adquirir nova maquinària per l'hospital construït a Camerun el 2020. Aigua de Coco utilitzarà la subvenció per crear un nou centre d'acollida socioeducatiu musical a Madagascar, mentre que Caritas Andorra destinarà l'ajut a un projecte per proveir d'aigua potable a una comunitat rural de Tirquipaya, a Bolívia. En el cas de Fundació IBO-Àfrica, la proposta és la continuació al projecte finançat el 2018 per garantir el desenvolupament social, educatiu i econòmic de les dones de l'illa d'Ibo, a Moçambic. Finalment, Cooperand amb Llatinoamèrica tirarà endavant la fase 5 el projecte plurianual per prevenir i integrar socialment els infants del carrer a Santa Cruz, Bolívia.