Salut ha rebut 122 vacunes contra la verola del mico

Actualitzada 17/08/2022 a les 18:48

El ministeri de Salut ha rebut 122 dosis de vacunes contra la verola del mico, tot i que inicialment s'havia anunciat que es comprarien mig centenar de vaccins. El ministre Jover ha indicat que no hi ha hagut cap nou diagnòstic de la infecció i que es manté el total d'afectats en quatre, tal com es va informar la setmana passada.El primer cas es va identificar el 3 de juliol quan es va confirmar el contagi d'una persona que estava aïllada a l'hospital un dels afectats és un afectat resident al Principat que va ser diagnosticat a Espanya.