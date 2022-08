Actualitzada 17/08/2022 a les 13:23

El Comú d’Escaldes-Engordany lamenta la pèrdua de Carme Travesset Travesset, la primera dona que va ser elegida en unes eleccions. Concretament va ser escollida consellera comunal al quart d’Escaldes-Engordany l’any 1973.



El comú d'Escaldes-Engordany informa del traspàs de Carme Travesset Travesset a l'edat de 97 anys. Travesset fou la primera dona elegida en unes eleccions, concretament com a consellera comunal al quart d'Escaldes-Engordany l'any 1973. Tanmateix, va ser una de les principals reivindicadores per legalitzar el vot de la dona al país. Al llarg de la seva vida, Travesset va ser mestre durant 40 anys a l'escola Francesa, on hi va exercir fins al 1995 i era coneguda com a 'madame' Aparicio.