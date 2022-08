Enquesta per la intoxicació al Cafè del Poble i al Calones

Actualitzada 17/08/2022 a les 06:23

La possible intoxicació alimentària que va afectar quatre persones al Cafè del Poble d’Encamp, el 4 d’agost, forma part de l’enquesta que el ministeri de Salut ha fet en el marc dels casos d’indisposició que es van registrar al menjador de l’hostal Calones. Així ho va confirmar ahir el Govern, que no va facilitar més dades al respecte perquè la investigació i les anàlisis de les mostres de menjar recollides encara s’estan estudiant. Per la seva banda, la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, va confirmar la intoxicació de quatre padrins que van rebre un àpat al Cafè del Poble, on es van repartir entre 15 i 20 menjars. “Va ser una intoxicació molt lleu i celebrem que els quatre padrins ja estiguin bé”, va explicar Mas. La cònsol major va recordar que el cas s’havia traslladat al ministeri de Salut perquè faci la investigació corresponent.També van resultar afectats per una possible intoxicació alimentària vuit infants i dos monitors participants als Esports d’Estiu d’Escaldes-Engordany.