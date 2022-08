El Servei d'atenció domiciliària ha tingut 197 usuaris aquest any

Actualitzada 17/08/2022 a les 17:07

El Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) ha atès 197 persones en els primers set mesos del 2022, segons informa el Govern en una pregunta parlamentària del conseller socialdemòcrata Carles Sánchez. El ministeri d'Afers Socials informa el parlamentari que el servei compta actualment amb 31 treballadors i que hi ha 8 vacants pendents i per això s'ha fet una convocatòria pública per trobar personal i s'especifica que durant el 2023 està previst contractar més empleats amb la creació de places noves, segons publica avui el Butlletí del Consell General.La resposta que signa la ministra Judith Pallarés detalla que durant el 2021 el SAD va atendre 268 usuaris, entre els quals hi havia dos menors d'edat, 28 que tenien menys de 60 anys i la resta superaven aquesta edat, amb sis persones manjors de 100 anys. Les patologies més habituals dels usuaris són les demències i alzhèimer i en segon lloc que es tracta de persones fràgils que necessiten suport. I es detalla que dels 197 usuaris n'hi ha 14 que tenen atenció del SAD avançat i "disposen del servei d’atenció domiciliària, el servei de teleassistència, àpats a domicili, centres de dia, voluntariat i altres recursos de proximitat".El perfil d'atesos pel SAD són persones que viuen soles, seguides de les que viuen en parella i en tercer lloc estan els usuaris que viuen amb fills que tenen discapacitats o situacions de necessitat. Afers Socials assenyala que 18 usuaris van ser derivats des de la Comissió de Valoració Sociosanitària (COVASS) i 25 persones han arribat derivades des del Servei d’Envelliment i Salut.Pallarés respon al conseller del PS que el ministeri ha rebut "una queixa de forma escrita i altres de forma verbal, que no s’han formalitzat, relacionades amb la disponibilitat horària i la manca de recursos humans del SAD" i recorda que hi ha una convocatòria oberta per ampliar personal i la previsió de crear noves places per al servei. I també assenyala que "s’han rebut queixes, també de forma verbal, relacionades amb la manca de places, especialment en establiments sociosanitaris" sobre el funcionament de la Covass i la ministra incideix que s'està treballant en el desenvolupament d’accions adreçades a la creació de nous recursos sociosanitaris, com ara centres de dia parroquials, l'ampliació del servei d’atenció a domicili, la creació d’habitatges amb suport i l'ampliació de places sociosanitàries.Sánchez també demanava detalls sobre les avaluacions de la Covass en els dos últims anys. Afers Socials especifica que aquest any la comissió ha valorat fins al juliol 210 sol·licituds. Dels expedients analitzats n'hi ha 62 resolts favorablement per a un règim d’estada residencial de 24 hores i 36 s’han resolt favorablement per a un règim de respir (durada temporal), en centres sociosanitaris.L’any passat la Covass va valorar 362 sol·licituds i es va decidir que 120 requerien ingressar a centre sociosanitari i 60 necessitaven un règim de respir de durada temporal en residències.