L’home està acusat d’un delicte contra la vida per homicidi

La policia va detenir el conductor del cotxe implicat en l’accident mortal ocorregut dilluns al vespre a Sant Julià de Lòria, que va costar la vida a un resident de 60 anys. L’home va ser arrestat després de rebre l’alta hospitalària per haver donar positiu en les proves que se li van efectuar de drogues tòxiques. El detingut, resident de 45 anys i que ahir a la tarda va passar a disposició judicial, està acusat d’un delicte contra la vida per homicidi per imprudència i contra la seguretat col·lectiva.



