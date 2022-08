Actualitzada 17/08/2022 a les 06:30

Una conductora resident de 18 anys va ser detinguda ahir a les nou del matí a la Massana per donar positiu en el control d’alcoholèmia que li van fer després de patir un accident de danys materials. El vehicle que conduïa la jove va topar contra una tanca a la zona de la Serra de l’Honor de la general 3 i va resultar il·lesa. Els agents que van acudir al requeriment del sinistre van arrestar la conductora per superar la taxa de 0,8 grams d’alcohol per litre de sang.