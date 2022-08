Crèdit Andorrà renova l'ISO de qualitat de la societat gestora

Actualitzada 17/08/2022 a les 13:15

La societat gestora Crèdit Andorrà Asset Management ha renovat un any més el certificat ISO 9001:2015 de qualitat en els serveis que ofereix, segons s'informa en nota de premsa. L'informe d'auditoria avala "l'eficàcia d'un sistema de gestió de qualitat i de millora contínua per garantir la satisfacció del client". Tanmateix, l'auditoria ha tingut en compte la integració de la societat Vall Banc dins de Crèdit Andorrà i la racionalització de l'oferta dels fons. Per la seva banda, l'àrea d'Inversions i el departament d'Administració de Mercats també han rebut la conformitat del manteniment de la certificació ISO 9001, ja que l'any vinent per periodicitat els tocava la renovació.