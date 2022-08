Cap ingressat per covid i 76 positius més

Actualitzada 17/08/2022 a les 17:31

La incidència de la covid ha baixat de manera molt notable en l'última setmana i per primera vegada des de fa mesos no hi ha cap pacient ingressat amb el virus a l'hospital, en rebre l'alta els dos afectats que hi havia al centre, segons ha informat el Govern. El ministre Portaveu ha explicat que s'han detectat 76 positius des de dimecres passat que deixen 45.975 infeccions registrades des del principi de la pandèmia i que el nombre de casos actius ha dismuït fins a 126 malalts, que representen 67 menys que la setmana passada. Les altes han estat 143.Eric Jover ha manifestat que el consell de ministres ha decidit que davant la "baixada significativa dels casos de covid i l'impacte nul sobre les infraestructures sanitàries" es prorroguin durant dues setmanes més les mesures vigents que ha recordat són molt poques i permeten gairebé la plena normalitat. El ministre ha remarcat que tot i la millora de les xifres i tenint en compte "la volatilitat" de l'evolució de la pandèmia el Govern ha decidit tornar a demanar al Consell General una pròrroga per prendre mesures de restricció si la incidència de la covid augmenta. Jover ha recalcat que "potser a la tardor i a l'hivern hi ha un repunt i calen eines" per protegir la població amb l'aplicació de mesures especials en cas que sigui necessari.