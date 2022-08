Actualitzada 17/08/2022 a les 10:26

Matí més fresc️que els darrers dies a #Andorra

L'aire fred en altura generarà inestabilitat a la tarda, amb formació de núvols️i tempestes disperses

A la nit eperem que siguin més generals⛈️i d'una intensitat moderada

⤵️#avís_groc

Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) August 17, 2022

El servei meteorològic ha tornat a activar l'avís groc per tempestes que seran intermitents i de caràcter feble durant el dia i més intenses i generalitzades a la nit. La previsió indica que el Principat està afectat per un front que provoca un descens de temperatures, tot i que el pronòstic apunta que serà més notable demà quan s'arribarà als 22 graus al centre del país.El canvi de temps que es preveia des del cap de setmana no s'està complint de moment ja que ahir no es van registrar els ruixats que s'esperaven i les temperatures no són tan baixes com indicaven els mapes fa uns dies. Meteorologia anuncia que les pluges arribaran a la tarda amb vent moderat i es tornaran a repetir demà per donar pas després a jornades de sol i de recuperació dels termòmetres.