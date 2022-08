Ajut d'1 milió d'euros per al foment de les pràctiques ramaderes

Actualitzada 17/08/2022 a les 19:50

Govern ha aprovat aquesta tarda l'adjudicació dels ajuts per al foment de pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya corresponents al període comprès entre l'1 de desembre de 2021 i el 31 de maig del 2022 per un import d'1.061.355,88 euros. La ministra de Medi Ambient, Silva Calvó, ha apuntat que els ajuts es repartiran entre un total de 87 explotacions ramaderes d'arreu del país. Concretament, als titulars d'explotacions ramaderes d'animals de renda -bovins, equins, ovins i caprins- en concepte de l'ajut que es paga per cap de bestiar i per cada dia d'estada al país.Tanmateix, s'adjudicarà un ajut per a la creació d'una nova explotació avícola de gallines ponedores a la parròquia de Canillo. Calvó assegura que la nova explotació té per objectiu adquirir la certificació ecològica dels productes produïts. La subvenció atorgada és de 70.087,16 euros.