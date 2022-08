Tres dies amb retencions per entrar i sortir del país

Actualitzada 16/08/2022 a les 06:39

Les retencions de vehicles han estat freqüents durant el pont festiu per entrar i sortir del país. Així, ahir les cues s’iniciaven pels volts de dos quarts d’una a la CG-1 per sortir per la frontera hispanoandorrana i acabaven prop de les tres de la tarda, si bé la situació del trànsit no va ser especialment complicada, segons van indicar des de l’agència de Mobilitat. L’elevada afluència de visitants es va notar sobretot dissabte, quan es van registrar cues de vehicles de fins a dotze quilòmetres a la frontera sud, situació que va fer que molts conductors passessin més de cinc hores al volant a l’N-145. Un altre punt conflictiu, on la circulació ha estat complicada en diferents moments d’aquests últims dies, va ser a la CG-2, a l’entrada de Canillo en direcció al centre del país. D’altra banda, a primera hora del matí d’ahir també es van registrar retencions a l’RN-22 per entrar al país per la frontera del Pas de la Casa.