Un nou cas de possible intoxicació alimentària ha transcendit aquests dies després dels coneguts al menjador de l’hostal Calones d’Andorra la Vella i als Esports d’Estiu d’Escaldes-Engordany. Segons va confirmar el comú d’Encamp, el 4 d’agost es van detectar quatre casos d’“indisposició lleu” al Cafè del Poble, i les persones afectades “estan recuperades i en bon estat de salut”. Des del primer moment, la corporació encampadana va seguir el procediment preceptiu informant el Govern, que és el competent en aquest àmbit, segons les mateixes fonts. El ministeri de Salut continua la investigació encetada per determinar l’origen de la possible intoxicació