Avís de tempestes i descens de notable temperatures

Actualitzada 16/08/2022 a les 12:00

El pas d'un front portarà entre avui i dijous un notable descensde la temperatura️i ruixats tempestuosos⛈️a partir d'aquesta tarda

Meteorologia ha activat l'avís groc per un episodi de tempestes que arribaran a la tarda i després d'obrir-se clarianes tornaran a repetir-se a la nit. La previsió indica que Andorra es veurà afectada per un "descens notable de temperatures" demà i dijous.El servei meteorològic detalla que la nuvolositat anirà augmentant durant el dia per l'arribada del front que farà baixar els termòmetres a partir de la tarda i alerta que el vent serà fort. El canvi de temperatures serà més evident demà amb màximes de 23 graus i mínimes de 13 graus i tempestes "intermitents però generalitzades" i s'anuncia que les més intenses s'esperen al voltant del migdia. El vent demà pot arribar a "ràfegues de 50 quilòmetres per hora al mati als fons de vall".La jornada de dijous pot portar els primers flocs de la temporada, segons informa Meteorologia que indica que "l'aire fred en altura encara pot facilitar la formació de tempestes a partir del migdia. No es descarta que a l'última part de l'episodi pugui caure algun floc de neu als cims més alts". El vent serà moderat i les màximes se situaran en 22 graus al centre del país i baixaran a 9 al Pas de la Casa. Divendres tornarà el sol i es començaran a recuperar les temperatures.