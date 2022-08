Retencions de sortida cap a Espanya

Actualitzada 15/08/2022 a les 13:08

La frontera del riu Runer ha començat a registrar cues cap a dos quarts d'una, segons informa Mobilitat. La sortida de visitants està generant les retencions que s'esperaven per l'elevada afluència de visitants que es va produir dissabte per passar el pont al Principat, amb cues que es van prorrogar més de cinc hores a l'N-145 i que van arribar a sumar dotze quilòmetres.La circulació a la xarxa viària ha estat complicada aquest matí de nou per passar Canillo en direcció al centre del país i a primera hora del matí també s'han registrat retencions d'entrada per la frontera del Pas de la Casa.