Projecte Vida alerta de la banalització del cannabis i demana al Govern més dades

La presidenta, Eva Tenorio, recorda que la marihuana és una droga com l’alcohol

La presidenta de la fundació Projecte Vida, Eva Tenorio, alerta de la banalització que s’està fent del cànnabis i de la marihuana. Tenorio assenyala que “des de fa temps que estem preocupats per una banalització que s’està fent”, tot i que recorda que no és una qüestió específica d’Andorra. “Es pren la marihuana com si fos natural i innòcua i la marihuana és una droga com l’alcohol o el tabac, amb els seus problemes; ens preocupa perquè com abans comences a consumir una droga, sigui quina sigui, més opcions tens de desenvolupar un transtor”, remarca la presidenta. En aquest sentit,