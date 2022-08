“La mobilitat quotidiana no està en un procés de col·lapse”

Bonell desdramatitza la situació del trànsit al Principat i afirma que hi ha marge per triar el model de mobilitat que més s’adapti al país

Quin impacte ha tingut l’abonament de 30 euros i la gratuïtat del transport públic?

La mobilitat ha experimentat uns canvis importants des de l’any 2019, coincidint amb la pandèmia. Així, la mobilitat és avui un 10% superior a la que hi havia l’any 2019, agreujat per diferents factors com que cada vegada som més gent, hi ha un increment de població, etc. Això fa que sigui difícil analitzar l’impacte que ha tingut aquesta gratuïtat del transport públic. D’aquesta manera, ara al setembre es podrà analitzar el tema amb xifres més objectives i haurem de veure, doncs, de què estem parlant a

