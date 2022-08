L’executiu enllesteix l’acord per accedir al Banc Europeu d’Inversions

Andorra treballa per poder accedir, tan aviat com sigui possible, al Banc Europeu d’Inversions (EIB). Segons el secretari d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Marc Ballestà, el Principat accedirà a aquest nou organisme internacional “aviat”. “Hem de continuar avançant en les relacions amb els organismes internacionals i en aquest sentit ja estem avançant molt i esperem que aviat puguem donar per acabades les negociacions per poder tancar un acord de cooperació amb el Banc Europeu d’Inversions”, va assegurar Ballestà en una entrevista amb el Diari.



L’objectiu principal que busca Andorra és finançament i assessorament tècnic per a la connexió ferroviària que es planteja