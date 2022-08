Arrestada per donar una identitat falsa

Actualitzada 15/08/2022 a les 12:56

Una dona que treballava en un local de restauració de la Massana va ser arrestada dijous passat al matí per haver fet servir una identitat falsa, segons ha fet públic la policia aquest matí. Una patrulla es va desplaçar a l'establiment "per citar a una de les seves empleades al servei d'Immigració", explica el cos de seguretat, i en verificar la identitat de la dona resident de 31 anys amb un document "es constata que no correspon amb la qual es va identificar verbalment en dues ocasions amb anterioritat" davant la policia. Els agents van detenir la dona com presumpta autora d'un delicte contra el tràfic jurídic de falsa identitat.Aquesta detenció ha estat una de les 21 que va fer el cos de seguretat durant la setmana passada entre les quals hi ha la d'un home a Encamp per amenaçar de mort a les empleades d'un hotel i per dur cocaïna, com va publicar el Diari dissabte passat. Una dotzena de les intervencions dels agents corresponen a delictes contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes del consum de drogues o alcohol. La taxa més elevada d'alcoholèmia va ser la que va donar un home resident de 52 anys en un control dilluns passat a les 17.35 hores de la tarda.La policia informa també de l'arrest d'un resident de 44 anys divendres passat a dos quarts de cinc de la tarda a Andorra la Vella per un delicte de crebantament de condemna ja que va incomplir la pena d'arrest nocturn al centre penitenciari.Un resident de 28 anys va ser detingut dimecres passades les nou del matí a Ordino en avisar el servei de circulació de la parròquia a la policia que havien controlat un conductor que tenia el permís de conduir retirat per ordenança penal.