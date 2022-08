L’alcalde, Francesc Viaplana, assegura que la ciutat està preparada per ampliar-se davant la falta de lloguers assequibles

La tensió del mercat de l’habitatge andorrà té conseqüències també en els municipis del seu voltant. Ciutats com la Seu d’Urgell estan veient com les dificultats dels residents per trobar un habitatge al Principat els està provocant una arribada d’interessats en llogar un pis al municipi català tot i treballar més enllà de la frontera. Davant la situació, que està provocant una alça de preus, l’Ajuntament treballa per permetre la construcció de fins a 900 nous habitatges a la ciutat que ajudin a destensar el mercat. “Confio que trobarem una solució per a l’habitatge, nosaltres treballem perquè n’hi hagi una,

