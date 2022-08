Empresonat per amenaces i per dur 8,3 grams de cocaïna

Actualitzada 14/08/2022 a les 06:42

Un resident de 40 anys detingut dijous a la nit per la policia va ingressar a la presó de la Comella després de declarar a la Batllia. Els agents van acudir a un hotel d’Encamp on van ser requerits perquè hi havia un home amenaçant els clients, que va ser identificat com el mateix que hores abans havia agredit una persona. En l’escorcoll que es va fer a l’arrestat en arribar a l’edifici central de la policia, se li van localitzar 8,3 grams de cocaïna, motiu pel qual va ser acusat d’un delicte de possessió de droga tòxica; delicte que se suma a un altre contra la llibertat per les amenaces que va proferir i un contra la integritat física i moral per les lesions a la persona que va agredir a Encamp, que el va denunciar després de ser atès a l’hospital.Els agents van arrestar a més divendres a la nit i dissabte poc abans de les sis del matí dos conductors per donar positiu per alcoholèmia després de patir un accident amb danys materials i un altre per propinar un cop de puny en una discoteca de matinada a la capital.