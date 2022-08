El conreu del cànnabis es veu com una “oportunitat” entre els pagesos, que reclamen poder participar en totes les fases d’elaboració del producte

L’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra (APRA) considera que els pagesos haurien de poder participar “de forma directa” en totes les fases relacionades amb el futur conreu del cànnabis amb finalitats terapèutiques. Així ho va manifestar el president de l’entitat, Xavier Coma, segons el qual el sector vol estar present en el conreu, la transformació i la comercialització del que pot esdevenir un nou producte clau per als agricultors del país. D’aquesta manera, els pagesos podrien mantenir el màxim benefici d'aquesta nova activitat, que ja s’haurà de regular la pròxima legislatura i que es veu com una “oportunitat” per buscar