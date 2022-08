Baixada notable de temperatures i ruixats per a demà

Actualitzada 14/08/2022 a les 17:33

Les altes temperatures dels últims dies baixaran demà de manera molt important, segons anuncia Meteorologia. La previsió indica que les màximes se situaran en 22 graus al centre del país i en 12 graus al Pas de la Casa i les mínimes seran de 15 graus a Andorra la Vella i 8 graus a la vila fronterera. El canvi de temps es produirà pel pas d'un front que portarà "nuvolositat abundant amb alguns ruixats febles i dispersos a la tarda" demà i que aquesta nit ja deixarà "les muntanyes emboirades".El mateix pronòstic es repeteix per a tota la setmana vinent amb temperatures que no començaran a remuntar fins al cap de setmana per quan es preveu una màxima de 27 graus a la capital. El servei meteorològic assenyala que es poden produir tempestes la tarda de dimarts i pluges generalitzades al llarg de tot el dimecres i cap dels dos dies els termòmetres no superaran els 23 graus, amb una caiguda de les mínimes dimecres fins als 12 graus al centre del Principat. L'aire fred pot tornar a generar tempestes dijous però Meteorologia afirma que es començarà a recuperar l'estabilitat amb temperatures al voltant dels 24 graus a les zones centrals.