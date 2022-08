Actualitzada 14/08/2022 a les 11:01

El PIJ estarà present les tres nits d’oci nocturn i actuarà com a #puntlila. Ahir el cònsol menor, Jean Michel Rascagnères va estar present a l’inici de la nit de servei a la Sala de Festes i la “Comi”va fer visible el missatge: #Encampcontralesviolenciessexistes #Encamp #Andorra pic.twitter.com/Rdhs2CgL8P — Comú Encamp (@ComuEncamp) August 14, 2022

La policia ha activat aquesta matinada el protocol de punxades en rebre l'avís d'un possible cas a Encamp, segons ha informat el cos de seguretat. Els agents han estat alertats pels volts de la una de la matinada perquè una persona hauria rebut una punxada en el marc de la festa major. El cos de seguretat ha posat en marxa el protocol aprovat pel Govern fa dues setmanes i ha traslladat a la víctima, un menor d'edat, a l'hospital on ha estat atès de les possibles lesions que hauria patit.La investigació ha quedat a càrrec de la policia judicial i no han trascendit més dades per protegir el menor d'edat. El protocol per a punxades amb l'objectiu de submissió química en espais d'oci va ser aprovat pel Govern el 3 d'agost arran del cas que es va detectar a la festa major de Sant Julià on una jove va patir una punxada que va ser confirmada pels serveis mèdics i es van registrar dues sospites més. El procediment d'atenció comença amb l'avís a la policia sense deixar sola a la víctima i el trasllat al centre hospitalari on se li han de fer proves per identificar la substància que se li hauria inoculat i la possible transmissió de malalties contagioses. El protocol inclou l'atenció de les persones que pateixen una punxada com un cas de violència de gènere i per això quan la policia rep l'avís s'activa també el codi lila.Per prevenir casos de possibles punxades i agressions de violència de gènere els comuns de la Massana i Encamp han instal·lat un punt lila a les festes majors que es celebren aquest cap de setmana. El cònsol menor d'Encamp, Jean Michel Rascagneres, va acudir ahir en l'inici dels actes nocturns al punt lila encampadà per donar suport al grup d'informació.