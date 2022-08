Josep Mas és el president de Laika, entitat dedicada a la protecció dels animals de companyia. L’associació gestiona la gatera oficial, situada a la frontera del riu Runer, on actualment viuen uns 150 gats. La majoria han estat abandonats pels seus propietaris.



L’abandonament és un problema greu a Andorra?

L’abandonament d’animals de companyia és una constant tot l’any, però el màxim és just abans del final de juny, abans que la gent comenci vacances. Les causes dels abandonaments són múltiples. De vegades els deixen a la porta de la gatera sense avís previ i n’hi ha d’altres que tenen la decència de