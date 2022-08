Les seccions joves dels partits veuen el problema de l’habitatge com la principal dificultat dels joves en l’actualitat, i més en la situació econòmica d’inflació alta i salaris baixos.

L'habitatge és un dels grans reptes, si no el principal, d’aquesta legislatura i la propera. És un problema per a qualsevol resident, també per als més joves. Aconseguir trobar un espai on caure per deixar la casa dels pares és encara més difícil en un context en què els preus estan disparats i els salaris dels joves no són els més alts del món. Els representants de les seccions juvenils de les formacions polítiques coincidien ahir, en el Dia internacional de la joventut, a apuntar que l’habitatge també és la gran preocupació del jovent.



“La preocupació principal és la dificultat per