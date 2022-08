Col·lapse de les canonades a la General 2 per la tempesta

Actualitzada 13/08/2022 a les 19:59

La tempesta que ha caigut a primera hora de la tarda a Canillo ha tornat a provocar problemes de circulació a la General 2, a l'alçada de l'Aldosa. Els veïns es queixen que cada vegada que plou amb intensitat les canonades es col·lapsen perquè no poden absorvir la gran quantitat d'aigua que cau i que acaba aixecant una tapa del clavegueram al mig de la carretera "amb el perill que representa" per al trànsit ja que els conductors es veuen obligats a reduir la marxa i passar pel costat de la tapa.Les imatges registrades per un ciutadà mostren com la tapa sobresurt del nivell de la calçada i com es vessa pels costats de la carretera l'aigua acumulada per les pluges avui cap a dos quarts de cinc de la tarda. Els veïns denuncien que és una situació que es repeteix de manera habitual.