Onze quilòmetres de cues per entrar des d'Espanya

Actualitzada 13/08/2022 a les 13:22

L'afluència de turistes des de territori espanyol està provocant retencions que eren d'uns sis quilòmetres a l'N-145 al migdia i arriben a la Seu des de passats dos quarts d'una, el que suma nou quilòmetres de cues, segons informa el servei català de trànsit. L'acumulació de cotxes està afectant també l'N-260 amb dos quilòmetres de retenció pel col·lapse de trànsit a la rotonda de sortida de la Seu d'Urgell, indica el servei català de trànsit.Mobilitat ha anunciat poc abans de les onze del matí les cues per entrar al Principat per la frontera hispanoandorrana que estaven provocant trànsit dens a la General 1 i també retencions a la General 2 per passar Canillo en sentit sud. Els problemes per circular entre Soldeu i Canillo s'estan repetint cada matí des de fa dues setmanes.Pels volts del migdia el trànsit dens a la punt duaner del riu Runer s'ha començat a produir també de sortida.Mobilitat va demanar ahir a la població fer servir el transport públic per evitar les retencions que està generant aquesta setmana l'entrada de molts visitants. L'agost sumava ahir 160.000 vehicles per la frontera amb Espanya i s'espera que aquest pont hi hagi una gran afluència de turistes que complicaran més la circulació per la xarxa viària.