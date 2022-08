Actualitzada 13/08/2022 a les 10:23

Un turista de 59 anys ha resultat ferit lleument per un atropellament poc després de les vuit del matí a l'avinguda del Fener d'Escaldes-Engordany. El vianant ha estat traslladat al centre hospitalari on ha estat atès de lesions sense importància, segons ha indicat el cap de guàrdia.El cos de policia ha informat que el vianant ha estat atropellat per una furgoneta VW Caddy, amb matricula del Principat.