Mor un excursionista a Canillo

Actualitzada 12/08/2022 a les 16:07

Un home no resident d'uns seixanta anys ha mort avui mentre feia una excursió per la Coma de Varilles, a Canillo, segons ha informat la policia. El cos de seguretat ha rebut un avís dels bombers a les 14.35 hores per la defunció d'una persona i ha desplaçat efectius del grup de muntanya en helicòpter fins al lloc dels fests per fer les verificacions de l'òbit de la persona.La policia no ha pogut facilitar encara informació sobre les causes de la defunció. El cos del difunt ha estat traslladat en helicòpter fins a l'hospital on se li haurà de practicar l'autòpsia.