El mes de juliol passat es va tancar amb una pujada que va ser superior al 25%

El valor de la mercaderia importada aquest any suma un 43,4% més que el dels set primers mesos de l’exercici passat. El balanç que va fer públic ahir el departament d’Estadística indica que han entrat articles per un valor de 965,36 milions d’euros, mentre que el 2021 es va arribar als 672,97 milions. La diferència entre els dos anys es redueix al 35,7% si no es té en compte el capítol energia, que deixaria el total en 846,42 milions aquest any i en 623,63 milions el passat. Energia, begudes i tabac, i electrònica són els sectors que han tingut un