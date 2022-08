El partit treballa amb la idea que el Govern torni a aplicar increments de l’IPC a tots els sous per sota del salari mitjà

Demòcrates treballa amb la idea que a final d’any o principi del vinent s’apliqui una nova pujada salarial a tots els treballadors que tinguin un sou inferior al salari mitjà. Un increment que es farà segons l’IPC consolidat del 2022 i que té com a objectiu “que les persones que tinguin un salari inferior al mitjà com a mínim no perdin poder adquisitiu davant la inflació”, assevera Carles Enseñat, president del grup parlamentari demòcrata. A més, també es vol que el salari mínim acabi d’assolir la xifra del 60% del salari mitjà, tal com demana la Carta Social Europea. En

