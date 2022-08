La cooperació transfronterera, a debat a la 35a Diada andorrana a Prada

Actualitzada 11/08/2022 a les 06:27

La 35a Diada andorrana a la 54a edició de la Universitat Catalana d’Estiu de Prada de Conflent se centrarà en la cooperació transfronterera a l’àrea del Pirineu. Ho va anunciar ahir al matí la presidenta de la Societat Andorrana de Ciències, Àngels Mach, en la presentació al Museu de l’Electricitat del llibre Els boscos andorrans, que recull en un mateix volum monogràfic les 24 ponències de la Diada andorrana de l’any passat.En total, en la Diada d’aquest any, que se celebrarà dissabte 20 d’agost a Prada, hi haurà 24 ponències presencials i sis de no-presencials. Entre les personalitats que intervindran en la jornada destaquen, entre d’altres, Joan Ganyet, exalcalde de la Seu d’Urgell, Landry Riba, secretari d’Estat per a la UE, Maria Ubach, ministra d’Afers Exteriors, i Eugeni Bregolat, exambaixador d’Espanya a Andorra.