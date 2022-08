Actualitzada 11/08/2022 a les 06:32

L’advocat Josep Parramon no haurà d’entrar a la Comella per complir els 18 mesos de presó condicionals imposats per tenir pendent d’abonar part d’un deute a un client, segons va decidir el Tribunal Superior. Els magistrats de la sala penal han acceptat el recurs que va presentar la defensa.