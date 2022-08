L'entrada de mercaderia augmenta un 43,4% aquest any

Actualitzada 11/08/2022 a les 11:58

El valor de la mercaderia importada aquest any suma un 43,4% més que el del set primers mesos de l'exercici passat. El balanç que ha fet públic Estadística aquest matí indica que han entrat articles per 965,36 milions d'euros mentre que el 2021 es va arribar als 672,97 milions. La diferència entre els dos anys es redueix al 35,7% si no es té en compte el capítol energia, que deixaria el total en 846,42 milions aquest any i en 623,63 milions el passat. Energia, begudes i tabac i electrònica són els sectors que han tingut un augment més elevat aquest any.La variació de les importacions de béns del juliol ha estat d'un 25,2% respecte al de l'any 2021 en passar de 115,98 milions a 145,15 milions. Si s'eliminen les compres d'energia la pujada es queda en un 22,7% i un valor de 132 milions, segons Estadística. L'informe detalla que l'increment més alt de mercaderies ha estat en el capítol diversos, amb un 51%, seguit del de joieria amb un 30,7% i el de construcció amb un 29,5%.El recull d'Estadística assenyala que les exportacions de béns han arribat al juliol a 14,88 milions d'euros que representen una mínima baixada del 0,2% en comparació amb el mateix mes del 2021, quan la suma va ser de 14,9 milions. El resultat només ha estat positiu en el capítol de begudes i tabac, industrial i electrònica.L'acumulat dels set primers mesos mostra un creixement del 243% de les exportacions. El total ha passat de 85,92 milions el 2021 a 295,46 milions aquest any, amb una pujada del 2.511% en la sortida de béns diversos.