Dues persones ferides lleument en un atropellament a la capital

Actualitzada 11/08/2022 a les 18:14

Dues persones han resultat ferides lleument aquest matí en un atropellament de moto a Andorra la Vella. Segons informa la policia, l'accident ha tingut lloc a les 12.20 hores a l'avinguda de Salou, al punt quilomètric 1'590. En el sinistre hi ha hagut involucrada una motocicleta Yamaha Fazer amb matrícula del Principat. El conductor de la moto, un home resident de 51 anys, i un home resident de 65 que circulava a peu per la via han resultat ferits i han estat traslladats a l'hospital amb ferides de poca consideració, segons informa el cap de guàrdia del centre sociosanitari.