Empresonada una dona per dues estrebades al carrer a la Seu

Actualitzada 11/08/2022 a les 11:58

Els mossos d'esquadra van detenir el dilluns una dona de 38 anys a la Seu d'Urgell com a presumpta autora de dos delictes de robatori amb violència i intimidació, un d'ells en grau de temptativa. Segons s'informa en nota de premsa, els fets van tenir lloc el dilluns a la tarda a l'avinguda Valls d'Andorra. La detinguda es trobava davant un portal simulant que parlava per telèfon quan va estirar violentament la bossa de mà que duia una senyora mentre entrava a casa seva. Els agents van poder localitzar la culpable, que en aquells moments no duia res sostret a sobre, i van trobar la bossa de mà robada amagada en un contenidor proper. Poc després, els mossos van tenir coneixement que durant la mateixa tarda s'havia produït una altra estrebada de bossa de mà per la mateixa zona. En aquest cas, l'assaltant va fugir sense aconseguir l'objectiu. Els agents van comprovar que es tractaria de la mateixa dona. La detinguda, amb antecedents, va passar ahir davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d'Urgell, on l'autoritat judicial va decretar l'ingrés a presó.